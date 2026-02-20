La decisione

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato con una sentenza 6-3 alcuni dei dazi introdotti dal presidente Donald Trump utilizzando l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) del 1977. La sentenza smantella il cuore del sistema tariffario noto come “Liberation Day”, che lo scorso 2 aprile aveva imposto prelievi fino al 50% su beni provenienti da decine di Paesi e una tariffa base del 10% quasi universale.

Per imprese, esportatori e mercati globali la conseguenza è immediata: una parte sostanziale delle tariffe generalizzate viene meno. Ma la guerra commerciale non finisce qui. Molti dazi settoriali restano in vigore e il presidente mantiene strumenti alternativi per tassare le importazioni.

Perché la Corte ha bloccato i dazi

L’IEEPA consente al presidente di regolare il commercio dichiarando un’emergenza nazionale. Nel tempo è stato utilizzato decine di volte per imporre sanzioni, ma Trump è stato il primo a usarlo per introdurre dazi generalizzati su scala globale.

La Corte ha stabilito che l’uso di questa legge per giustificare tasse su beni provenienti da quasi tutti i Paesi eccede l’autorità presidenziale.

Cosa prevedevano

Il 2 aprile, definito da Trump “Liberation Day”, erano stati annunciati:

dazi “reciproci” fino al 50% su beni di decine di Paesi;

una tariffa base del 10% su quasi tutte le altre importazioni.

Il 10% era entrato in vigore subito. Le aliquote più alte erano state rinviate e riviste nel tempo, in alcuni casi dopo accordi quadro commerciali, con entrata in vigore principale fissata al 7 agosto.

Trump aveva giustificato l’emergenza nazionale con il persistente squilibrio commerciale tra Stati Uniti e resto del mondo. Tuttavia, anche Paesi con cui Washington registrava un surplus commerciale erano stati colpiti.

Tra i principali partner coinvolti:

Unione Europea;

Giappone;

Corea del Sud.

Prima della sentenza, molte aliquote si erano stabilizzate intorno al 15% per UE, Giappone e Corea del Sud, con la minaccia recente di un aumento al 25% su alcuni prodotti sudcoreani.

I “trafficking tariffs” su Canada, Messico e Cina

All’inizio del secondo mandato, Trump aveva dichiarato un’emergenza nazionale per immigrazione irregolare e traffico di fentanyl, imponendo nuovi dazi a:

Canada: 35% su beni non conformi all’accordo USMCA;

Messico : 25%;

: 25%; Cina: 10% legato al fentanyl (ridotto dal precedente 20%).

Le aliquote erano state modificate nel tempo tra rinvii e ritorsioni. Ora, la sentenza cancella queste misure fondate su IEEPA.

Brasile: dazi legati al processo Bolsonaro

Trump aveva aggiunto un ulteriore 40% ai dazi del 10% già applicati al Brasile, citando le politiche interne e il procedimento penale contro l’ex presidente Jair Bolsonaro. Totale: 50% su molti prodotti.

Nonostante gli Stati Uniti registrino un surplus commerciale con il Brasile, la misura era stata giustificata con poteri emergenziali.

India: petrolio russo nel mirino

Dopo il Liberation Day, Trump aveva anche imposto:

25% su importazioni indiane;

+25% per acquisti di petrolio russo.

Totale: 50%.

Successivamente Washington e Nuova Delhi avevano raggiunto un accordo quadro: Trump aveva annunciato l’intenzione di ridurre l’aliquota al 18% dopo l’impegno del premier Narendra Modi a interrompere gli acquisti di greggio russo.

Anche queste tariffe rientrano tra quelle ora annullate.

Cosa resta in vigore: i dazi non IEEPA

La sentenza non tocca le tariffe introdotte con la Section 232 del Trade Expansion Act del 1962, utilizzata per motivi di sicurezza nazionale.

Restano quindi in vigore dazi su:

acciaio;

alluminio;

automobili;

rame;

legname.

A settembre erano stati aggiunti ulteriori settori:

mobili da cucina;

mobili bagno:

mobili imbottiti.

Trump ha inoltre concesso esenzioni su prodotti come:

caffè;

frutta tropicale;

carne bovina.

Ma ha lasciato intendere che nuovi dazi settoriali potrebbero arrivare.

FAQ

La Corte ha eliminato tutti i dazi?

No. Sono stati annullati quelli basati su IEEPA. Restano in vigore i dazi settoriali legati alla sicurezza nazionale.

Quali Paesi erano colpiti dai “Liberation Day” tariffs?

Quasi tutti i Paesi del mondo, con aliquote fino al 50%.

Acciaio e auto sono ancora tassati?

Sì, attraverso la Section 232 del Trade Expansion Act.