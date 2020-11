Cosa fare contro i negazionisti? “Niente terapia intensiva”, la proposta dalla Svizzera

17/11/2020

Come contrastare il complottismo e il negazionismo in relazione al Covid-19? L’economista svizzero Willy Oggier, specializzato nel settore sanitario, ha una soluzione radicale, riportata dal quotidiano Le Matin. Per fronteggiare gli ‘scettici’ del coronavirus, infatti, l’esperto ha chiesto l’immediata istituzione di una norma che consenta l’imposizione di pesanti multe senza passare tramite lunghe procedure: «Chi ignora volontariamente le regole di distanziamento sociale e di igiene deve assumersi la responsabilità delle proprie azioni», ha affermato. Un’altra misura forte è registrare i nomi di questi scettici e, in caso di infezione, non concedergli un posto nelle unità di terapia intensiva se lo spazio non dovesse essere sufficiente. Un sistema di bonus / penalità che rappresenterebbe un segnale forte: «Spesso ci vuole una misura penale affinché il sistema funzioni». In Francia, invece, l’editorialista Chirstophe Barbier, a proposito del vaccino contro il Covid-19, su Twitter ha scritto: «Dobbiamo rendere obbligatoria la vaccinazione contro il Covid? La questione c’è già. Per chi diffida di ciò che viene inoculato, per chi spesso cospira, dobbiamo essere coercitivi ma le persone non vanno messe in prigione». E ancora: «Invece stabiliamo una regola: se non sei vaccinato, non puoi più andare al ristorante, a teatro, non puoi salire a bordo di un aereo. Dovrai avere il tuo certificato di vaccinazione come pass per stare nella società».

