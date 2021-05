Le parole del duca di Sussex

Il principe Harr y intervistato da Oprah Winfrey .

y intervistato da . Il duca di Sussex ha raccontato il trauma vissuto dopo la morte della madre.

Il principe Harry, duca di Sussex, ha affermato che ha bevuto alcolici per settimane per tentare di affrontare il trauma della morte della madre. Lo scrive la BBC.

Il principe, inoltre, ha anche pensato di usare sostanze stupefacenti per «sentirmi meno depresso» più di dieci anni dopo la scomparsa di Lady Diana.

Il duca, 36 anni, ha pronunciato queste parole durante il talk show condotto dalla statunitense Oprah Winfrey.

Lady Diana, principessa del Galles, lo ricordiamo, morì in un incidente stradale mentre era inseguita dai paparazzi a Parigi sabato 30 agosto 1997.

Parlando a Oprah, per la serie di Apple TV The Me You Can’t See, Harry ha raccontato di avere vissuto «un periodo da incubo» tra i 28 e i 32 anni, durante i quali ha sofferto di attacchi di panico e di ansia grave.

«Ogni volta che indossavo un abito mi dicevo che dovevo interpretare un ruolo: ‘Giusto, fa parte del gioco’. Ma prima di lasciare casa spesso grondavo di sudore. Ero in modalità da combattimento», ha affermato il marito di Meghan Markle.

E ancora: «Ero disposto a bere, a prendere droghe, a provare cose che mi facevano sentire meno giù». Harry non beveva per divertimento ma «perché stavo cercando di mascherare qualcosa».

Harry ha anche ricordato il funerale della madre: «La cosa che più mi è rimasta in testa è il rumore degli zoccoli dei cavalli», ovvero di quelli che trasportarono la bara della madre. «Era come se fossi fuori dal mio corpo e camminassi facendo quello che ci si aspettava da me. Mostrare un decimo dell’emozione che tutti gli altri stavano mostrando».