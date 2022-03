Bitcoin è migliore delle valute convenzionali? Ecco perché questa valuta virtuale potrebbe essere migliore del denaro fiat.

Bitcoin è l’ultima parola d’ordine nel mondo delle valute digitali. Ma questa valuta virtuale è un mezzo di scambio che le persone usano online. È una valuta virtuale come le altre criptovalute. Tuttavia, le persone stanno esprimendo molto interesse per questa valuta virtuale a livello globale. Quindi, cosa rende Bitcoin migliore di qualsiasi altra valuta convenzionale come il dollaro USA? Ecco i principali motivi per cui investitori e trader si stanno affrettando ad acquistare Bitcoin utilizzando denaro fiat.

Digitale e Decentramento

Bitcoin è una valuta digitale e decentralizzata. Ciò significa che nessuno può avere un Bitcoin fisico nelle proprie mani o nel portafoglio. Inoltre, la decentralizzazione rende Bitcoin difficile da controllare o regolare. Pertanto, le persone possono utilizzare Bitcoin per scambiare valore senza coinvolgere intermediari come agenzie governative e banche. Di conseguenza, le transazioni Bitcoin sono più economiche e veloci.

D’altra parte, i governi controllano le valute convenzionali attraverso le loro banche centrali. Ciò significa che il governo possiede denaro fiat, mentre le persone possiedono Bitcoin. E questo dà agli individui più libertà nel trasferire valore. Inoltre, l’assenza di intermediari rende le transazioni Bitcoin più sicure e veloci.

Bitcoin è senza attrito

Un sistema peer-to-peer nella blockchain alimenta Bitcoin. Ecco perché le persone trasferiscono i loro bitcoin senza consultare le loro banche o altri fornitori di servizi finanziari. Idealmente, hai bisogno di un indirizzo pubblico per il portafoglio crittografico del destinatario per inviare bitcoin. Inoltre, puoi utilizzare questo indirizzo per visualizzare la cronologia delle transazioni, verificando così l’autenticità del destinatario.

Con Bitcoin, non hai confini o limiti. Inoltre, non è necessario l’intervento di terzi o un valore di scambio. Pertanto, trasferisci bitcoin da un luogo a un altro senza incorrere in pesanti commissioni di transazione o affrontare restrizioni. E blockchain crea un registro pubblico che registra tutti i dettagli della transazione.

Con la valuta fiat o tradizionale, hai bisogno del tuo fornitore di servizi finanziari per trasferire fondi. Inoltre, incorri ingenti commissioni, soprattutto quando gestisci le transazioni internazionali. E le transazioni in valuta tradizionale possono richiedere giorni.

Bitcoin è tracciabile

Uno svantaggio principale della valuta tradizionale è che non è possibile rintracciarla o tracciare il denaro. Mentre le banconote convenzionali possono avere numeri di serie, la fonte o l’origine del denaro rimane sconosciuta a meno che qualcuno non le segua.

D’altra parte, Bitcoin utilizza la blockchain per creare una rete distribuita composta da computer che creano un record pubblico che nessuno può manomettere o modificare. Pertanto, puoi tenere traccia dei token e persino conoscere i loro attuali proprietari e l’importo nel loro portafoglio crittografico.

Bitcoin può essere un investimento

Molte persone acquistano Bitcoin su piattaforme come Bitqh e conservano i loro token, aspettano che il loro valore aumenti e li vendono per ottenere profitti. Chiamate anche exchange di criptovalute, queste piattaforme consentono alle persone di convertire denaro tradizionale in bitcoin.

Investire in Bitcoin comporta un rischio di volatilità. Tuttavia, gli investitori hanno fiducia che i loro investimenti possano crescere per raggiungere il massimo potenziale. Questo perché il valore di Bitcoin è aumentato negli ultimi dieci anni questa criptovaluta è stata in circolazione.

Idealmente, puoi acquistare Bitcoin quando il suo prezzo diminuisce e poi vendere una volta che si apprezza. Pertanto, puoi ottenere un profitto dalla differenza dei prezzi di Bitcoin in momenti diversi. Sebbene tu possa conservare del denaro tradizionale nel tuo conto bancario, non puoi essere sicuro che la valuta fiat subirà un aumento di prezzo o di valore.

Conclusione

Bitcoin ha molti vantaggi rispetto alla valuta tradizionale. Il fatto di essere decentralizzato rende questa valuta virtuale piuttosto volatile. Tuttavia, alcuni investitori approfittano di questa volatilità per scambiare Bitcoin con profitti. Per alcune persone, Bitcoin è un investimento o un rifugio per conservare valore. Tuttavia, questa criptovaluta sta lentamente trasformando il modo in cui le persone vedono e usano il denaro. Alcune persone preferiscono Bitcoin al denaro tradizionale. Tuttavia, l’accettazione e l’utilizzo di Bitcoin rimangono bassi rispetto alle valute convenzionali.