Gli scenari

Vladimir Putin, annunciando la mobilitazione parziale dell’esercito, non ha escluso l’uso delle armi nucleari se l’integrita territoriale della Russia fosse minacciata dall’Occidente, in attesa di conoscere le ripercussioni del referendum di annessione nel sud dell’Ucraina.

Tuttavia, come riportato su AlJazeera.com, gli analisti non sono convinti che Putin sia disposto a essere il primo a lanciare armi armi nucleari da quando gli Stati Uniti scagliarono due bombe atomiche sul Giappone nel 1945, alla fine della seconda guerra mondiale.

Diversi esperti e funzionari, infatti, hanno affrontato l’argomento con l’AFP (Agence France-Press) dei possibili scenari che potrebbero sorgere se la Russia dovesse effettuare un attacco nucleare.

Gli esperti, quindi, affermano che Mosca probabilmente schiererebbe una o più bombe nucleari “tattiche” sul campo di battaglia.

Le armi nucleari tattiche sono piccole armi, che vanno da 0,3 kilotoni a 100 kilotoni di potenza esplosiva, rispetto agli 1,2 megatoni della più grande testata strategica statunitense o alla bomba da 58 megatoni testata dalla Russia nel 1961. Le bombe tattiche, infatti, sono progettate per avere un impatto limitato sul campo di battaglia, rispetto alle armi nucleari strategiche progettate per combattere e vincere guerre a tutto campo. Ma “piccolo” e “limitato” sono significati relativi: la bomba atomica lanciata dagli Stati Uniti su Hiroshima nel 1945 con effetti devastanti era di soli 15 kilotoni.

Gli analisti affermano che l’obiettivo della Russia nell’usare una bomba nucleare tattica in Ucraina sarebbe quello di spaventarla e farla arrendere o sottomettersi ai negoziati e dividere i sostenitori occidentali di Zelensky.

Mark Cancian, esperto militare del Center for Strategic and International Studies (CSIS) a Washington, ha affermato che la Russia probabilmente non utilizzerà armi nucleari in prima linea. La presa di 30 chilometri di territorio potrebbe richiedere l’uso di più bombe nucleari. Comunque, piccoli guadagni in relazione ai rischi enormi dell’introduzione di armi nucleari e ricadute nucleari. “Usarne solo una non sarà sufficiente”, ha detto Cancian.

Mosca potrebbe, invece, inviare un messaggio forte ed evitare perdite significative facendo esplodere una bomba nucleare sull’acqua o facendone esplodere una in alto, sopra l’Ucraina, per generare un impulso elettromagnetico che metterebbe fuori uso le apparecchiature elettroniche. Oppure Putin potrebbe scegliere di attaccare una base militare ucraina o colpire un centro urbano e generare vittime in massa e possibilmente uccidere la leadership politica del Paese.

Tali scenari “sarebbero probabilmente progettati per dividere l’alleanza NATO e il consenso globale contro Putin”, ha scritto venerdì scorso su Substack Jon Wolfsthal, ex esperto di politica nucleare della Casa Bianca. “Non è chiaro se avrà successo e potrebbe essere facilmente visto come una mossa disperata”.