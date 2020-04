Cosa vedere in TV il martedì sera

BlogSicilia di

21/04/2020

In questo periodo ogni proposta per attività che ci distolga dalla routine quotidiana è ben accetta. Soprattutto perché molti italiani si trovano nella condizione di non poter uscire di casa, a causa della crisi coronavirus. A volte basta una cena consegnata a domicilio o un bel programma in TV a rendere il solito tran tran piacevole e coinvolgente. Allora perché non cercare sul sito https://www.nonsoloriciclo.com/ qualche suggerimento su cosa trasmetteranno stasera in TV. Il martedì sera in TV Chi ha l’abitudine di seguire i classici palinsesti televisivi lo sa già: il martedì sera è dedicato al cinema, soprattutto per quanto riguarda i canali principali di Rai e Fininvest. E questa sera post pasquetta non si smentisce. Su Canale 5 andrà in onda “Il diavolo veste Prada”, una divertente commedia con Maryl Streep e Anne Hataway, ambientata nel mondo della moda. Molto divertente e con una colonna sonora da ricordare. Su Rai 1 invece potremo seguire una classica commedia all’italiana: “Torno indietro e cambio vita”, con Ricky Memphis, Raoul Bova, Giulia Michelini e Max tortora. Una divertente commedia che parte da un bizzarro incidente: una coppia torna indietro nel tempo, fino all’età della prima adolescenza. Da vedere se si desidera una serata spensierata in famiglia. Altri film, e non solo Anche su Italia 1 questo martedì sera sarà dedicato al grande cinema, con Jurassic Park, nella sua prima versione del 1992. Un divertente film d’avventura, anche in questo caso dedicato a tutta la famiglia. Su rete 4 la serata è invece dedicata all’approfondimento giornalistico, con Mario Giordano a condurre la discussione. Su RAI 2 potremo seguire una nuova puntata di “Pechino Express” programma divertente, che vede viaggiare alcune coppie, note e meno note, svolgendo i compiti richiesti ogni sera dalla produzione. Come viene specificato ad ogni puntata il programma è stato registrato alcuni mesi fa, quando l’emergenza coronavirus non era ancora attiva. Le coppie in gara hanno viaggiato nel sud est asiatico, questa sera il programma arriva al suo termine con la puntata finale. Su RAI3 la padrona di casa è invece Bianca Berlinguer, con Carta bianca, il programma di approfondimento giornalistico, con buona probabilità dedicato stasera ai fatti di cronaca correlati al Covid-19. Gli altri canali del digitale terrestre L’offerta del digitale terrestre è oggi tanto ampia da proporre di certo qualcosa di interessante per qualsiasi telespettatore. Su La7 andrà stasera in onda Di Martedì, altro programma di approfondimento. Su Real Time “Primo appuntamento”, programma durante il quale alcune coppie si incontrano per la prima volta durante un appuntamento al buio. Flavio Motrucchio è il padrone di casa, che ci racconta queste storie originali e a volte sorprendenti. Oggi chi desidera trascorrere una serata davanti alla TV non deve obbligatoriamente subire le scelte di chi prepara i palinsesti televisivi. Anche in Itala sempre più appassionati di TV preferiscono infatti i servizi in streaming. Si tratta di un nuovo modo di guardare la TV. Non si subisce passivamente ciò che viene trasmesso, ma si sceglie da un ampio catalogo, sempre disponibile e, nella maggior parte dei casi, senza pubblicità.

