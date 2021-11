Tragedia in provincia di Cosenza

Incidente mortale in provincia di Cosenza.

Una ragazza di 25 anni è stata travolta dal trattore guidato dal padre.

Dall’inizio dell’anno i morti sul luogo di lavoro sono 772 in Italia.

Dramma in Calabria. Una giovane di 25 anni, M.F., è deceduta travolta da un mezzo agricolo utilizzato per la raccolta di tuberi.

Il fatto è accaduto ieri, domenica 7 novembre, in località Fiego, a confine tra i comuni di Pedace e Aprigliano, in provincia di Cosenza. Stando a quanto ricostruito, la ragazza si trovava nei campi dell’azienda di famiglia e stava aiutando nella raccolta delle patate, quando, per cause in corso di accertamento, è finita sotto il trattore guidato dal padre, soccorso perché in stato di shock.

Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco e i carabinieri per gli adempimenti di competenza. L’intervento dei Vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del mezzo agricolo e del sito per far operare il medico legale e far dare al magistrato l’autorizzazione per la rimozione della salma.

La ragazza è morta sul colpo, incastrata sotto il trattore guidato dal padre. Nessun dubbio che si è trattato di una tragica fatalità ma sono in corso tutti gli acceetamenti del caso.

Dall’inizio del 2021 i decessi sul luogo di lavoro in Italia sono 772, secondo i dati pubblicati dall’Inail per i primi otto mesi dell’anno. Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Istituto – tra gennaio e agosto – sono state 349.449, oltre 27mila in più (+8,5%) rispetto allo stesso periodo del 2020.