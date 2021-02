Altro che mascherina...

Dal Canada un casco che protegge dal Covid-19 .

un che protegge dal . Il dispositivo è stato inventato da una coppia di fratelli di Toronto .

. Il casco ha un costo di 500 dollari.

Un fratello e una sorella di Toronto (Canada) hanno trovato un modo innovativo per proteggere familiari e amici dal Covid-19.

Yezin e Dina Al-Qaysi, i fondatori di Vyzr Technologies, hanno inventato un casco schermato a 360 gradi con un sistema di purificazione dell’aria integrato per coloro che cercano una maggiore protezione contro il nuovo coronavirus rispetto alla classica mascherina.

Dina ha raccontato a CTV National News che lei e suo fratello hanno creato il casco, chiamato BioVYZER, pensando alla loro madre immunocompromessa: «Lo abbiamo inventato per persone come lei che hanno bisogno di una protezione extra».

I due canadesi hanno spiegato che il casco è dotato di prese d’aria filtrate con una ventola alimentata a batteria che può espellere l’aria «stantia».

Il BioVYZER racchiude completamente la testa di chi lo indossa e si estende fino al torace con una plastica trasparente sui pannelli anteriore e laterale per la visione periferica.

Yenzin ha spiegato: «Sta sulle spalle come un giubbotto o uno zaino», aggiungendo che da mesi già indossa il caso in giro per Toronto, nonostante gli sguardi curiosi di chi lo incrocia.

Senza la mascherina e la tecnologia anti-appannamento, gli altri possono vedere chiaramente il viso di chi indossa il casco. Inoltre, in caso di desiderio impellente di una ‘grattatina’ al viso o di sistemare gli occhiali o i capelli, il dispositivo ha anche due aperture letali con guanti annessi.

Il casco funziona con una batteri che ha una durata di 12 ore e costa circa 500 dollari, circa 414 euro. Il progetto, dalla data di pubblicazione, ha ricevuto quasi un milione i dollari per il sostegno nella fabbricazione.