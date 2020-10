Le parole della cancelliera tedesca

La cancelliera Angela Merkel ha lanciato un accorato appello ai tedeschi: «Ora dobbiamo fare il possibile per assicurarci che il virus non si diffonda in modo incontrollabile. Ogni giorno conta».

La Germania, infatti, ha confermato 7.830 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, portando così il totale a 348.557. Lo ha riferito l’Istituto per le malattie infettive Robert Koch. Le vittime da ieri sono 33: il totale dei decessi correlati al Covid-19 è così salito a 9.734.

Angela Merkel ha parlato di «fase molto grave» e ha aggiunto: «Vi chiedo di evitare qualsiasi spostamento che non sia davvero necessario, qualsiasi festa che non sia davvero necessaria. State a casa, ovunque voi siate, in qualunque momento sia possibile».

La cancelliera, quindi, vuole tentare la carta della responsabilità individuale, evitando così, almeno per il momento, misure restrittive drastiche: «L’estate relativamente rilassata è finita. Ora siamo di fronte a mesi difficili. Come sarà il nostro inverno, il nostro Natale, si deciderà nei prossimi giorni e settimane. Lo decideremo tutti con le nostre azioni».