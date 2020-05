Situazione emergenziale in tutta l'America Latina

In Brasile peggiora di giorno in giorno la conta dei contagiati e delle vittime per il Covid-19. Nelle ultime 24 ore, infatti, i decessi sono stati 1.124, portando così il totale a 27.878, il quinto più alto al mondo (superata la Spagna).

Inoltre, come rivelato dal ministero della Salute, ci sono stati altri 26.928 positivi al nuovo coronavirus, per un totale di 465.166 casi dall’inizio dell’epidemia.

Preoccupa, poi, la situazione generale in America Latina. Stando ai dati elaborati dall’Ansa su 34 Paesi, è molto intenso nelle ultime 24 ore l’incremento dei contagi (923.878, +45.000) e dei morti (48.508, +1.900) per la pandemia.

Come accennato, è sempre il Brasile a guidare il fenomeno con i suoi 465.166 contagiati (+27.000) ed i 27.878 morti (+1.100), seguito dal Perù dove le persone che hanno contratto il Covid-19 sono ora 148.285 (+5.500) di cui 4.230 morte, e dal Cile che ha 90.638 contagiati e 944 morti. Fra le nazioni con più di 5.000 casi di Covid-19 si distingue il Messico quarto per contagi (81.400) ma secondo per vittime fatali (9.044), davanti a Ecuador (38.571 e 3.334), Colombia (26.688 e 853), Repubblica Dominicana (16.531 e 488), Argentina (15.419 e 520), Panama (12.131 e 320) e Bolivia (8.387 e 293).

Nel mondo, invece, secondo l’ultimo bilancio diffuso dalla John Hopkins University, i casi in tutto il mondo sono 5.930.096 e le vittime 365.015. Continuano a guidare la triste classifica gli Stati Uniti con 1.747.087 contagi, seguiti dal Brasile con 465.166 casi e dalla Russia, con 387.623. Gli Stati Uniti hanno anche il maggio numero di vittime, 102.836, seguono Regno Unito con 38.243 decessi e Italia con 33.229.