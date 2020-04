Le proiezioni sulla famosa statua sono avvenute nella domenica di Pasqua

La statua del Cristo Redentore di Rio De Janiero è stata illuminata come un medico nella domenica di Pasqua in omaggio agli operatori sanitari in prima linea che stanno combattendo la pandemia di coronavirus in tutto il mondo. Sul monumento sono state proiettate anche le bandieri di diversi Paesi.

L’arcivescovo della città, Dom Orani Tempesta, ha celebrato anche una messa alla base della statua durante lo spettacolo delle luci.

Sulla statua sono comparsi messaggi di ringraziamento in varie lingue e sono state mostrate anche foto di professionisti medici con addosso il camice e la mascherina. Lo slogan ‘Fique Em Casa’ – che significa Stai a Casa – è stato proiettato sul braccio della statua.

Già il mese scorso sul Cristo Redentore, costruita fra il 1922 e il 1931, erano state proiettate le bandiere dei vari Paesi colpiti dall’epidemia.

Il Brasile ha registrato oltre 22mila casi di Covid-19 e 1.230 morti, secondo i dati della John Hopkins University. Nonostante ciò, il presidente Jair Bolsonaro è uno dei pochi leader mondiali a minimizzare la minaccia della malattia: continua a non applicare le misure di distanziamento sociali, ritenendo che il coronavirus sia una «piccola influenza».