Emergenza covid-19 in Francia

In Francia, nelle ultime 24 ore, è stato registrato un nuovo record di nuovi casi positivi al coronavirus: 7.379. Lo ha comunicato la Direzione generale della Salute. Record anche di tapni processati: 893.146 nell’ultima settimana.

Nel suo comunicato, la Sanità ha sottolineato che «la dinamica di progressione dell’epidemia è esponenziale» e che «gli indicatori ospedalieri sono in aumento». I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 2o, portando così il totale a 30.596 da inizio epidemia. Stabile a 4.535 il numero dei ricoveri, in aumento di 6 unità quello dei pazienti gravi in rianimazione, a 387.

Oggi, quindi, si è riscontrata una cifra di appena 199 contagi in meno rispetto al record assoluto di 7.578 raggiunto lo scorso 31 marzo all’apice dell’epidemia.

Il presidente francese Emmanuel Macron, di fronte all’aumento dei contagi, non ha escluso un «secondo lockdown», pur ribadendo che il governo di Parigi sta facendo di tutto per evitare l’imposizione a livello nazionale di restrizioni: «Abbiamo imparato abbastanza per sapere che nulla può essere escluso. Ma stiamo facendo di tutto per impedirlo», ha detto.

Macron ha anche ribadito, però, che chiudere le frontiere tra i Paesi europei sarebbe «controproducente e soprattutto inefficace nella lotta contro il virus e la sua diffusione», rispondendo ad una domanda sulle restrizioni ai viaggi in Francia applicati da Regno Unito, Belgio o Germania. «Bisogna piuttosto avere una metodologia comune per definire le zone di circolazione attiva (del virus) e per trattarle in seno a ogni Paese», ha aggiunto il presidente francese, auspicando che ci sia un migliore «coordinamento europeo».