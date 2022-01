Il bollettino di venerdì 7 gennaio 2021

Nelle ultime 24 ore, in Italia, ci sono stati 108.304 nuovi casi di coronavirus. In netta discesa rispetto ai 219.441 di ieri, giovedì 6 gennaio perché i tamponi processati, per via della giornata di festa, sono stati ‘soltanto’ 492.172 contro i 1.138.310 di ieri. Così il bollettino quotidiano del Ministero della Salute.

I deceduti sono stati 223 contro i 198 di ieri, per un totale del bilancio delle vittime dall’inizio della pandemia di 138.697.

I dimessi/guariti sono stati 27.582 contro i 46.770 di ieri, per un totale di 5.270.994. Quindi, gli attualmente positivi salgono a 1.674.071.

Aumentano sia i ricoveri ordinari (+796, totale: 16.090) sia i posti occupati in terapia intensiva (+32, totale: 1.499).

I tamponi processati, come accennato all’inizio, sono stati 492.172 contro i 1.138.310 di ieri, per un totale di 145.945.664 . Il tasso di positività, quindi, è salito al 22% contro il 19,7% di ieri.

Infine, i casi totali dall’inizio della pandemia salgono a 7.083.762, +1,55% rispetto a ieri.