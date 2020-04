Ma la sua famiglia ha invitato al distanziamento sociale

Un uomo di 60 anni, John W. McDaniel, originario dell’Ohio (Stati Uniti d’America), è morto di Covid-19. Il 60enne aveva definito la pandemia di coronavirus uno «stratagemma politico».

Il 60enne si è spento mercoledì scorso a Columbus, esattamente un mese dopo avere diffuso sui social media teorie complottistiche sulla malattia: «Qualcuno ha il coraggio di dire che questo COVID-19 è uno stratagemma politico? Dimostratemi che ho torto», aveva scritto il 13 marzo.

Due giorni dopo, stando a quanto riportato dalla stampa locale, McDaniel aveva definito ‘pallonaro’ il governo dell’Ohio in seguito alla decisione di istituire le misure restrittive come lo restare a casa e la chiusura di bar e ristoranti. Riferendosi al governatore Mike DeWine, McDaniel aveva detto: «Non ha quell’autorità. Se avete paura di ammalarvi, non uscite. Non si dovrebbe impedire a quelli come noi di vivere la nostra vita», aggiungendo che «la follia deve finire». I post dell’uomo sono stati eliminati ma, prima di scomparire dalla fonte principale, erano stati già salvati e condivisi suoi social media.

Il necrologio di McDaniel ha confermato che è morto «con la sua famiglia amorevole al suo fianco per le complicazioni da Covid-19». Ed è stato il primo decesso nella Contea di Marion. Tra l’altro, la famiglia dell’uomo, in netto contrasto con il suo pensiero, ha invitato tutti a «praticare le distanze sociali per mantenersi al sicuro».

McDaniel ha lasciato una moglie e due figli.