È successo a Milano

Ieri pomeriggio, venerdì 17 aprile, a Milano, in piazza Monti, la Polizia di Stato ha denunciato, ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, un uomo che non ha rispettato l’obbligo di quarantena.

Intorno alle 15, i poliziotti del commissariato Lorenteggio, durante il servizio di controllo del territorio per il rispetto delle prescrizioni imposte dal Decreto governativo sull’emergenza Covid-19, hanno controllato un cittadino che, accortosi della loro presenza, era scappato in una tabaccheria della stessa piazza e lì lo hanno trovato nascosto all’interno di un armadio nello scantinato.

L’uomo, privo di documenti d’intentità, è stato accompagnato in Questura e, dagli accertamenti, i poliziotti hanno appurato che il cittadino serbo di 59 anni non aveva rispettato il provvedimento emesso dal Prefetto di Milano per il quale avrebbe dovuto lasciare il territorio nazionale entro ottobre 2018, motivo per cui è finito sotto indagine.