L'annuncio dell'assessore alla sanità Thomas Widmann

Da lunedì 6 dicembre l’Alto Adige sarà zona gialla. Lo ha comunicato l’assessore alla sanità Thomas Widmann, evidenziando che tutti i parametri indicano in questa direzione.

Widmann ha ricordato che Bolzano nei giorni scorsi aveva già anticipato le misure da zona gialla, come l’obbligo di mascherina all’aperto e di FFP2 sui mezzi pubblici, e che per questo motivo “per gli altoatesini cambierà poco”. Lo stesso giorno entrerà in vigore il Super Green Pass. Widmann ha fatto presente che negli ultimi giorni si è iniziato a registrare un forte afflusso agli hub, soprattutto per i booster e che a metà dicembre ci sarà un’offensiva vaccinale.

I dati dell’Alto Adige

Sono 470 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Alto Adige nelle ultime 24 ore a fronte di 12.091 tamponi processati per un tasso del 3,8%. È quanto emerge dal bollettino dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige. Nel dettaglio, 154 sono emersi da 1.123 tamponi molecolari e 316 da 10.968. Nessun decesso è stato comunicato per lo stesso arco temporale per un totale di 1.240 da inizio pandemia. Alle 19 di ieri il dato dei ricoveri vedeva 93 persone in reparto, 61 in postacuti, 3 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco, 12 in terapia intensiva. I nuovi guariti sono 64.

Cosa cambia in zona gialla