Riunione d'urgenza del Consiglio della Lega di Serie A

In corso un consiglio straordinario della Lega di Serie A, convocato in conference call, per valutare l’evolversi della situazione sul campionato dopo l’annullamento, a causa del Covid-19, di alcune partite che avrebbero dovuto avere luogo domani, giovedì 6 gennaio.

Infatti, sono ben quattro le partite della 20esima giornata del massimo campionato italiano che non si giocheranno.

Bologna – Inter, come ha fatto sapere la Gazzetta dello Sport, è stata sospesa dall’azienda AUSL di Bologna, comunicando “l’annullamento di tutte le attività agonistiche e di allenamento” della squadra allenata di Sinisa Mihajlovic. Il calcio di inizio era previsto per le 12.30 allo stadio Dall’Ara.

Le altre partite che non si gioheranno sono Atalanta – Torino, Fiorentina – Udinese e Salernitana – Venezia. A rischio anche Juventus – Napoli.

Infine, anche la politica è ‘scesa in campo’ per chiedere la sospensione di tutto il campionato. In una nota, lo scrittore Maurizio Di Giovanni e il senatore Sandro Ruotolo del Gruppo Misto – Ecosolidali, hanno affermato: “Continuare a giocare il campionato di calcio di serie A, oltre a falsare irrimediabilmente ogni tipo di risultato finale, in queste condizioni dimostra, una volta di più, che il governo del calcio non e’ altro che una repubblica delle banane che vive nell’assoluta inconsapevolezza di quello che accade nel mondo. Chiediamo perciò l’immediata interruzione del campionato per salvare almeno la faccia di uno sport così amato che assomiglia sempre di più a quelli che ballavano sul ponte del Titanic mentre la nave affondava”.