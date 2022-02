Il bollettino dell'epidemia in Italia di giovedì 10 febbraio 2022

Nelle ultime 24 ore, in Italia, sono stati registrati 75.861 nuovi casi di coronavirus. Così il bollettino quotidiano del Ministero della Salute.

Inoltre, sono stati registrati 325 decessi. I dimessi guariti delle ultime 24 ore sono stati 137.221 – ieri 134.460 – per un totale che sale a 9.960.136. Quindi, gli attualmente positivi al coronavirus sono 1.813.274. Di questi 1.794.598 pazienti sono in isolamento domiciliare.

Pure oggi la Regione con il maggior numero di casi è la Lombardia con 8.395 contagi, seguita da Lazio (+8.133), Veneto (+7.427), Campania (+7.362), Sicilia (+7.194) ed Emilia Romagna (+5.947).

Sono 683.715 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24. Ieri erano stati 731.284. Il tasso di positività è all’11,1%, lo stesso di ieri. Sono, invece, 322 i pazienti in terapia intensiva, 28 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 83. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 17.354, ovvero 578 in meno rispetto a ieri.