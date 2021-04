Il bollettino di lunedì 19 aprile 2021

Il bollettino del Covid-19 in Italia di lunedì 19 aprile.

I nuovi casi sono scesi rispetto a ieri ma anche i tamponi come ogni lunedì.

Salgono le vittime e il tasso di positività.

Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 8.864 nuovi casi di coronavirus. Ieri, invece, sono stati 12.694. Così il bollettino quotidiano diffuso dal Ministero della Salute.

I decessi sono stati 316, in aumento rispetto ai 251 di ieri. I tamponi, invece, sono stati 146.728 contro i 230.116 di ieri, quindi il tasso di positività è salito al 6%.

I dimessi/guariti sono 19.669 per un totale di 3.268.262 dall’inizio dell’epidemia. Quindi, gli attualmente positivi sono scesi a 493.489.

Sono 3.244 le persone ricoverate in terapia intensiva, 67 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 23.742 , in aumento di 94 rispetto a ieri.

In Campania 1.334 casi, in Sicilia 1.123 e in Lombardia 1.040.