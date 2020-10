La situazione in Francia, Germania, Spagna e Regno Unito

Continua la crescita esponenziale dei nuovi casi di Covid-19 in Europa.

FRANCIA

La Francia ha registrato 10.489 nuovi casi di positività al coronavirus nelle ultime 24 ore, con 66 morti. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.426. Il totale delle vittime ha raggiunto i 32.365.

SPAGNA

In Spagna sono 11.998 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. I decessi sono 26. Lo ha riportato El Pais, citando il ministero della Sanità. I contagi totali dall’inizio della pandemia salgono così a 825.410 e i morti a 32.486. Quasi la metà dei nuovi contagiati, 5.187, si trovano nella Comunità di Madrid.

GRAN BRETAGNA

I nuovo casi di coronavirus registrati oggi nel Regno Unito sono 14.542, quasi 2mila in più di ieri. I nuovi decessi sono stati 76, il numero più alto degli ultimi tre mesi.

GERMANIA

Almeno 2.639 persone hanno contratto il coronavirus in Germania nelle ultime 24 ore, secondo i dati forniti stamane dall’Istituto per le malattie infettive Robert Koch. Il bilancio delle infezioni nel Paese è di 303.258. Le vittime correlate al Covid-19 da ieri sono 12, per un numero complessivo dei decessi che è pari a 9.546.

TAMPONI OBBLIGATORI

Tamponi obbligatori per chi rientra da Gran Bretagna, Olanda, Belgio e Repubblica Ceca. È una delle ipotesi al vaglio del Governo Conte e che potrebbe essere inserita nel nuovo Dpcm. Il provvedimento potrebbe slittare alla settimana prossima.