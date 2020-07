Sei positivi registrati sul volo speciale Dacca - Roma

Continuano i casi positivi al coronavirus importati dal Bangladesh. Dopo il focolaio di Viareggio, sono emersi sei nuovi casi a bordo del volo speciale Dacca – Roma, autorizzato da Enav. I test sono ancora in corso.

In alcuni passeggeri è stata riscontrata l’alterazione della temperatura. Lo ha reso noto l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio sul portale Salute Lazio. Di conseguenza, «si è chiesta la sospensione dei voli da Dacca in quanto non garantiscono i livelli di sicurezza».

Anche il focolaio ‘esploso’ in Toscana, come accennato poco su, ha per protagonisti i bengalesi: 8, infatti, residenti a Viareggio, sono risultati positivi e fanno parte di due nuclei familiari, oltre 4 ospiti.

Il contagio sarebbe partito da uno degli ospiti proveniente da Dacca e atterrato a Roma, la settimana scorsa. La segnalazione è giunta alla ASL dalla Regione Toscana attraverso il Ministero della Salute.