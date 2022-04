Il Governo di Pechino ha adottato misure restrittive

In Cina sempre più città sono in lockdown per l’incremento dei casi di Covid-19. A Shanghai (dove vivono 26 milioni di persone), nella sola giornata di oggi, venerdì 8 aprile, è stato registrato il record di 21mila nuovi contagi. Quindi, nonostante la misura rigida del confinamento, nella metropoli cinese non si assiste a una diminuzione delle infezioni.

Le autorità di Pechino sono intervenute a Shanghai dopo che la strategia di isolare la città in più fasi è fallita, insistendo sul fatto che il Paese continua ad attenersi alla sua politica di tolleranza zero per evitare il collasso del proprio sistema sanitario.

Di conseguenza, le autorità cinese – che, negli ultimi due anni, stando alle informazioni provenienti da lì, sarebbero riuscite a tenere a bada il Covid-19 – stanno intensificando le misure di controllo del coronavirus, comprese restrizioni ai movimenti, test di massi e centri per la quarantena.

Tra le città che si sono schiodate dal lockdown questa settimana c’è Zhengzhou, nella provincia centrale dell’Henan: ieri, giovedì 7 aprile, l’amministrazione ha dichiarato che metterà alla prova i suoi 12,6 milioni di abitanti dopo avere rilevato alcuni casi asintomatici.

Pechino ha poi rafforzato lo screening regolare per i dipendenti nei settori chiave della città, chiedendo a tutto il personale delle associazioni che si occupano dell’assistenza agli anziani, delle scuole e degli enti che gestiscono prodotti importanti, di testarsi almeno una volta alla settimana.

Inoltre, nella contea di Shizong, nella provincia sudoccidentale dello Yunnan, i negozi sono stati chiusi, i trasporti sono stati sospesi e ai residenti è stato proibito di lasciare le loro città.

Si è appreso, infine, che nella città di confine di Ruili, nella provincia dello Yunnan, è entrato in funzione il primo ospedale mobile temporaneo che ha ammesso cinque pazienti afflitti dal Covid-19. Coprendo più di 3.600 metri quadrati, l’ospedale dispone di 170 cabine con 100 letti, compresi 10 posti per i malati che richiedono trattamenti di terapia intensiva.