La FAQ pubblicata da Palazzo Chigi

Chi entra senza green pass nei supermercati può acquistare tutti i prodotti che lì si vendono, non soltanto i beni di prima necessità. Lo ha precisato una FAQ del governo rispetto al DPCM firmato stamattina dal presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi.

“Coloro che accedono agli esercizi commerciali esenti dal cd. green pass previsti dall’allegato del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2022 possono acquistare ogni tipo di merce in essi venduta? Sì, l’accesso ai predetti esercizi commerciali consente l’acquisto di qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal DPCM”, si legge.

Da rimarcare, inoltre, che saranno sempre garantite le esigenze alimentari e di prima necessità, sanitarie, di sicurezza e di giustizia, come andare in un commissariato per sporgere una denuncia, senza la necessità di esibire il Green Pass.

Invece, servirà il certificato vaccinale base per acquistare libri, giornali e sigarette (eccetto dai distributori automatici). Green pass base anche per ritirare la pensione presso gli uffici postali, cioè quello che si ottiene tramite vaccino, guarigione o tampone negativo effettuato 48 ore prima se antigenico e 72 se rapido.

Qui il testo integrale del DPCM, in PDF.