L'annuncio del cancelliere Olaf Scholz

In Germania nuove misure – e sempre più dure – per contenere l’epidemia di Covid-19: entreranno in vigore da martedì 28 dicembre. Soprattutto si va verso una stretta sui contatti anche per i vaccinati e i guariti.

Lo ha annunciato il cancelliere Olaf Scholz dopo l’incontro con i Laender: “Non è più il tempo per grandi feste di capodanno. Siamo tutti molti stanchi di questa pandemia”, ha detto. Cos’è stato deciso?

Le riunioni private saranno consentite ai vaccinati e ai guariti solo a un massimo di dieci persone, esclusi i minori di 14 anni. Per i non vaccinati, invece, il limite scende a un massimo di due ospiti.

Le partite di calcio si terranno a porte chiuse, così come gli altri grandi eventi. Chiusi, inoltre, i pub e le discoteche.

I dati dell’epidemia in Germania

In Germania sono stati accertati 23.428 nuovi contagi da Coronavirus nelle ultime 24 ore. Una settimana fa i contagi erano stati 30.823. In calo l’incidenza settimanale, con 306,4 casi per 100mila abitanti contro i 316 di ieri e i 375 di una settimana fa. I decessi causati dal COVID-19 sono stati 462, contro i 473 di una settimana fa.

L’agenzia RKI ha pubblicato isu Twitter la rivalutazione del rischio infezione aggiornato a dopo l’arrivo della variante Omicron, rischio definito “molto alto” con un possibile improvviso aumento dei casi e sovraccarico per le strutture sanitarie. Il rischio è considerato ‘molto alto’ per le persone non vaccinate, ‘alto’ per persone guarite e vaccinate con immunizzazione di base, ‘moderato’ per persone vaccinate con vaccinazione di richiamo.