I dati del Robert Koch Institut

In Germania è stato superato il tetto dei 2mila nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore. Non succedeva dalla fine di aprile. Ne ha dato notizia il Robert Koch Institut, il centro epidemiologico nazionale a cui il governo di Berlino ha dato il compito di monitorare la situazione.

Nel dettaglio, i casi segnalati dalle autorità sanitarie tedesche sono 2035, superando così i 2055 contagi del 25 aprile. Il picco assoluto del virus si era registrato, secondo il Koch Institut, tra la fine marzo e inizio aprile con oltre 6000 casi.

In Germania si stanno verificando vari focolai separati tra di loro per varie cause ma soprattutto per feste private in ambito familiare o tra amici e per i vacanzieri di ritorno dall’estero. Come succede anche in Italia, si è abbassata l’età media dei contagiati.

Per quanto concerne i decessi, ce ne sono stati 7 nelle ultime 24 ore, portando il totale a 9.267. L’indice di contagio – il Fattore R – si trova a 1,02.

Dall’inizio della pandemia, il totale dei contagiati in Germania è di 232.082, con 9.627 vittime e 206.600 guariti. Il Land più gravemente colpito è la Renania settentrionale-Vestfalia, dove gli infetti sono 56.599 e i morti 1.797. Seguono la Baviera e il Baden-Wuerttemberg, con rispettivamente 54.817 e 39.829 contagiati. I decessi sono 2.633 e 1.862. Berlino è in quinta posizione, registrando 10.655 infetti e 226 vittime.