Numeri così alti non accadevano da maggio

In Francia, nelle ultime 24 ore, ci sono stati 18mila nuovi casi di coronavirus. Si tratta di un’impennata «mai vista», come rimarcato da Olivier Véran, ministro della Salute, che ha attribuito questo aumento alla variante delta.

Infatti, la settimana scorsa, in Francia, si contavano meno di 7mila casi. «Questo – ha detto Veran durante il suo intervento all’Assemblea Nazionale – equivale ad un aumento della circolazione del virus dell’ordine del 150% in una settimana: non abbiamo mai visto una cosa del genere, né con il Covid (il ceppo storico del virus) né con la variante inglese né con quella sudafricana né brasiliana».

Un livello così alto di contagi in Francia in 24 ore non avveniva da metà maggio. Véran, parlando delle misure, ha detto: «la vaccinazione è una chance, un diritto, ma può diventare un dovere», sottolineando la necessità «di giocare di squadra per raggiungere l’immunità».

Ieri sera, al termine del Consiglio dei ministri, il portavoce del governo Gabriel Attal, ha dichiarato che la Francia è entrata «in una quarta ondata del virus».

Tuttavia, l’emittente televisiva BfmTv ha ricordato che i dati registrati il lunedì spesso sono più alti della media perché raccolgono anche quelli del fine settimana.