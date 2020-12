Le misure

In Germania ci sarà un nuovo lockdown.

ci sarà un nuovo lockdown. Angela Merkel ha annunciato le misure anti Covid-19.

ha annunciato le misure anti Covid-19. Deroghe tra il 24 e il 26 dicembre per permettere ai familiari stretti di trascorrere insieme le feste.

La cancelliera tedesca Angela Merkel ha annunciato nuove restrizioni in Germania per contrastare l’incremento dei nuovi casi di Covid-19.

Dopo una riunione con i leader federali e statali, Merkel ha affermato che la maggior parte dei negozi sarà chiusa a partire da mercoledì 16 dicembre, insieme alle scuole e agli asili nido.

Le nuove restrizioni dovrebbero restarein vigore almeno fino al 10 gennaio. I Land potrebbero allentare le restrizioni durante il periodo tra il 24 e il 26 dicembre per consentire ai familiari di riunirsi. In base a ciò, i familiari stretti, composti da un massimo di due famiglie, potranno riunirsi in gruppi di massimo cinque persone più i bambini sotto i 15 anni.

Per quanto concerne le scuole, le lezioni saranno online e le vacanze natalizie saranno prorogate fino al 10 gennaio. Nel frattempo, i genitori potranno andare in ferie (pagate) per prendersi cura dei propri figli durante la chiusura degli asili.

Inoltre, viene incoraggiato il lavoro da casa e impedito di bere alcolici nei luoghi pubblici. Si potranno svolgere gli eventi religiosi ma con il rispetto delle misure anti Covid-19 e il divieto dei canti.

In Germania, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 20.200 nuovi casi di coronavirus.