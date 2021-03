Il bollettino di martedì 16 marzo 2021

Il bollettino dell’epidemia di coronavirus in Italia del 16 marzo 2021.

in Italia del 16 marzo 2021. Salgono i nuovi casi, le vittime, i ricoveri e i tamponi.

Sceso il tasso di positività al 5,5%.

Nelle ultime 24 ore, in Italia, i nuovi casi di coronavirus sono stati 20.396. Ieri, invece, stati circa 15mila. Così il bollettino quotidiano del Ministero della Salute.

I decessi sono stati davvero tanti: 502, portando così il totale a 103.001. Ieri le vittime sono state 354. I guariti/dimessi sono stati 14.116 e così il totale è salito a 2.619.654. Di conseguenza, gli attualmente positivi salgono a 536.115.

Crescono (e di molto) sia i ricoveri ordinari (+859, totale: 29.354) che i posti di terapia intensiva occupati (+99, totale 3.256).

I tamponi processati sono stati 369.375 contro i 179mila di ieri. Di conseguenza, il tasso di positività è sceso al 5,5%.

Infine, il totale dei casi dall’inizio della pandemia è di 3.258.770, +0,63% rispetto a ieri. In Lombardia 4.235 casi, in Campania 2.656 e in Emilia Romagna 2.184.