Il bollettino di lunedì 6 dicembre 2021

Il bilancio del Covid-19 in Italia di lunedì 6 dicembre 2021.

In aumento le vittime, i ricoveri e il tasso di positività.

Giù nuovi casi ma anche i tamponi.

Nelle ultime 24 ore, in Italia, ci sono stati 9.503 nuovi casi di coronavirus. In diminuzione rispetto a ieri quando sono stati 16.632. Ma oggi è lunedì e, come sempre, il numero dei tamponi processati è di gran lunga inferiore rispetto agli altri giorni. Così il bollettino quotidiano del Ministero della Salute.

Le vittime sono state 92, in aumento rispetto alle 75 di ieri. Quindi, il bilancio dei decessi dall’inizio della pandemia sale a 134.287.

I dimessi/guariti sono stati 5.567 contro i 8.988 di ieri, per un totale di 4.736.202. Di conseguenza, gli attualmente positivi salgono a 223.718.

Aumentano anche oggi sia i ricoveri ordinari (+289, totale: 6.622) che i posti occupati in terapia intensiva (+7, totale: 743).

Il Veneto è la prima regione per numero di contagi (1.709), seguita da Emilia – Romagna (1.396) e Lazio (1.006).

I tamponi processati sono stati 301.560 contro i 636mila circa di ieri, per un totale di 122.636.677. Quindi, il tasso di positività sale al 3,2%.

Infine, il totale dei casi della pandemia di Covid-19 in Italia è di 5.118.576, +0,19% rispetto a ieri.