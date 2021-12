Il bollettino di lunedì 13 dicembre 2021

Nelle ultime 24 ore, in Italia, ci sono stati 12.712 nuovi casi di Covid-19. In diminuzione, come ogni lunedì, rispetto a ieri, quando sono stati registrati 19.215 nuovi contagi. Così il bollettino quotidano del Ministero della Salute.

I deceduti sono stati 89 contro i 66 di ieri, per un totale di 134.929 dall’inizio della pandemia. I dimessi/guariti sono stati 6.726, mentre ieri sono stati 8.151, per un totale di 4.812.535. Quindi, gli attualmente positivi salgono a 290.757.

Aumentano anche oggi sia i ricoveri ordinari (+281, tot. 7.807) che i posti occupati in terapia intensiva (+27, tot. 856).

I tamponi processati sono stati 313.536 contro i 501mila circa di ieri, per un totale di 126.306.054. Di conseguenza, il tasso di positività sale al 4,1%.

Il totale dei casi dall’inizio della pandemia è oggi di 5.238.221, +0,24 rispetto a ieri.