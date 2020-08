I dati del Ministero della Salute sul coronavirus in Italia

Nelle ultime 24 ore sono stati 412 i nuovi contagi da coronavirus in Italia, in aumento rispetto a ieri quando erano stati 259. Il totale da inizio pandemia sale cos a 251.237.

Le Regioni dove è stato rilevato il numero maggiore di nuovi casi sono Sicilia (89, di cui 71 migranti), Lombardia (68), Veneto (65) e Piemonte (26). Valle D’Aosta e Molise sono le uniche Regioni dove non sono stati rilevati nuovi casi.

Sei le persone decedute (più 2 rispetto a ieri) che portano il totale delle vittime del Covid-19 a 35.215. Gli attualmente positivi sono 13.561 (+193). Sono 801 (+22) i ricoverati con sintomi, di questi 49 (+3 rispetto a ieri) si trovano attualmente nelle terapie intensive. Il totale dei dimessi/guariti è di 202.461 (+213), mentre in isolamento domiciliare si trovano 12.711 persone (+168).

L’incremento di tamponi effettuati è di 40.642 (+ 14.210 rispetto a ieri), di cui 6.921 in Veneto, 5.900 in Emilia Romagna, 2.972 in Toscana, 2.749 in Piemonte. Complessivamente, fino ad oggi ne sono stati fatti 7.316.918