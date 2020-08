Dopo la polemica sull’andamento dei contagi in Sicilia rispetto alle altre regioni e le statistiche contestate dalla regione secondo le quali l’andamento nell’isola sia ormai paragonabile a quello lombardo, arriva il boom di nuovi casi. Un vero e proprio record dopo la fine del lockdown.

Sono 89 i nuovi casi di Covid19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. Il report di oggi denuncia un incremento esponenziale rispetto alla giornata di ieri quando erano stati 32 (andamento già in crescendo).

Un trend che secondo le stime regionali, di conseguenza, non va considerato in crescita visto che i migranti non rientrano nelle statistiche sull’indice di trasmissibilità del virus. Appena domenica scorsa il governatore, dopo aver detto senza mezzi termini che proseguendo così se i casi dovessero continuare a salire non esclude misure più restrittive che possano arrivare anche ad una nuova chiusura, ha emanato una nuova ordinanza.

I nuovi contagi nell’Isola, però, non sono contagi diretti,o almeno lo sono in minor parte visto che ben 71 sono i migranti trovati positivi ai controlli, ben 64 riguardano le verifiche di un solo sbarco a Pozzallo

Nel dettaglio sul fronte dei ricoveri salgono a 50 i ricoveri e fra questi 44 si trovano in ospedale con un incremento di 5 ricoverati in più in ricovero ordinario mentre restano 6 quelli in terapia intensiva. Purtroppo anche oggi l’intensiva fa registrare un nuovo ricovero in più come già accaduto ieri, dunque due persone in più in terapia intensiva in due giorni

Sono ad oggi 488 le persone in isolamento domiciliare mentre salgono a 538 gli attuali positivi al Covid19 nell’isola. Sono 3.574 le persone che fino ad oggi hanno avuto diagnosticato il contagio in Sicilia, insomma i casi totali; mentre il numero dei decessi resta a 284. I tamponi effettuati da ieri ad oggi sono stati solo 2860 e quasi 300 mila (299.393) i tamponi eseguiti in totale dall’inizio dell’emergenza.