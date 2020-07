Sono 16 i nuovi casi di Covid19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. Dopo l’impennata di ieri il tradizionale report quotidiano torna a dare numeri in linea con i giorni precedenti anche se sempre più alti rispetto alle settimane del post lock down.

Si tratta dei dati comunicati dal sistema regionale alla Protezione Civile e resi noti attraverso la scheda report quotidiana del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità.

Anche oggi si tratta, per lo più, di migranti. Undici i casi fra gli sbarcati in Sicilia provenienti dal continente africano. Sono 7 casi di positività scoperti a Ragusa e 4 a Palermo che fanno riferimento a migranti sbarcati a Lampedusa.

I cinque casi di contagio endemico riguarda uno Palermo e si tratta di un caso scoperto con il contact tracing ovvero verificando le persone con cui è entrato in contatto un paziente già risultato positivo. Un altro caso è stato scoperto a Messina durante le operazione di triage pre ricovero mentre tre sono i casi catanesi ma si tratta di persone già in isolamento domiciliare fiduciario.

Aumentano, complessivamente adesso a 40 i ricoveri di cui due in terapia intensiva esattamente come ieri e 38 i ricoveri ordinari che crescono di cinque unità visto che ieri erano 33.

La scheda odierna parla di un totale di 235 persone in isolamento domiciliare fiduciario e 275 attuali positivi totali. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 2485.

Non sono ancora nel report odierno alcuni casi scoperti in provincia come quello di San Giovanni Gemini dove è risultato positivo un giovane rientrato dalla Lombardia e la cui storia è stata raccontata dal sindaco. Non ci sono in questo report neanche i due casi di commessi di un negozio di prodotti per animali che sono in attesa del così detto tampone di riscontro