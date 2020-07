I dati del Ministero della Salute sul coronavirus in Italia

Sono 233 i nuovi contagiati da Covid-19 nelle ultime 24 ore in Italia, tre in più rispetto a ieri. Il bilancio dei morti sale a 35.028, con altre 11 vittime. Sono i dati del Bollettino della Protezione civile. I casi totali registrati dalla Protezione Civile sono 243.967. 55 nuovi casi in Lombardia e in Veneto, 54 in Emilia Romagna e 8 in Piemonte.

Nel dettaglio, a livello nazionale si è osservato un lieve aumento nel numero dei nuovi casi diagnosticati con un indice di trasmissibilità nazionale (Rt) di 1.01. Questo indica che «la trasmissione nel nostro paese è stata sostanzialmente stazionaria nelle scorse settimane». Lo ha rivelato il monitoraggio settimanale del ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità relativo alla settimana 6-12 luglio.

Si assiste, comunque, a un lieve aumento dei casi di coronaviruis nel nostro Paese. Complessivamente, comunque, il quadro generale della trasmissione e dell’impatto dell’infezione da SARS-CoV-2 in Italia rimane «a bassa criticità».

Tuttavia, in quasi tutte le Regioni sono stati diagnosticati nuovi casi di infezione nella settimana di monitoraggio tra il 6 e il 12 luglio, con casi in aumento rispetto alla precedente in alcune Regioni. Ciò in gran parte è dovuto alla intensa attività di screening e indagine dei casi con identificazione e monitoraggio dei contatti stretti.