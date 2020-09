I dati del Ministero della Salute sul coronavirus in Italia

Diminuiscono i contagi per il coronavirus in Italia: sono, infatti, 1.587 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, di più rispetto a ieri quando sono stati 1.638. Ci sono state 15 vittime, portando così il totale dei decessi a 35.707. Ieri sono state 24. Lo riportano i dati del Ministero della Salute.

Gli attualmente positivi sono 44.098 (+937). I dimessi/guariti sono stati 635 e il totale è così salito a 218.351. 7 posti in più in terapia intensiva rispetto a ieri, per cui adesso sono 222. I ricoverati, invece, diminuiscono di 15 per cui il totale è di 2.365.

Il totale dei contagi in Italia dall’inizio dell’epidemia è di 298.156. Sono, invece, 83.428 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore nel nostro Paese, per un totale dall’inizio della pandemia di 10.432.814.

Infine, per quanto riguarda la distribuzione territoriale, le regioni dove è stato registrato il maggior numero di nuovi casi sono la Lombardia (211), il Veneto (173), la Campania (171) e il Lazio (165). L’Abruzzo è l’unica regione a contagi zero, ma si registrano meno di dieci nuovi casi in Valle d’Aosta (3), Basilicata (6) e Molise (1).