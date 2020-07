I dati del Ministero della Salute sul coronavirus in Italia

Il Ministero della Salute ha aggiornato i dati dell’epidemia di COVID-19 in Italia.

CONTAGIATI: Sono 201 oggi i nuovi contagiati, in aumento rispetto a ieri quando erano stati 187. Di questi, 98 casi sono in Lombardia, il 48,7% del totale in Italia. Il numero totale dei casi sale così a 240.961. Gli attualmente positivi, invece, continuano la loro discesa, e sono arrivati a quota 15.060 (-195).

MORTI: Le vittime nelle ultime 24 ore sono invece 30, in aumento rispetto alle 21 di ieri. I morti per Coronavirus salgono così a 34.818.

GUARITI: È aumentato il numero dei dimessi/guariti che sale a 191.083 (+366).

RICOVERATI: 82 sono i pazienti nelle terapie intensive (-5), 963 i ricoverati con sintomi (-62) e 14.015 le persone in isolamento domiciliare (-128). Infine, tamponi in calo a 53.243 (-2.123). Il totale dei tamponi fatti da inizio epidemia è pari a 5.498.719.