I dati del Ministero della Salute sul coronavirus in Italia

Aumentano i contagi per il coronavirus in Italia: sono, infatti, 13.571 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, di più rispetto a ieri quando sono stati 10.497.

Ci sono state 524 vittime, portando così il totale dei decessi a 83.681. Ieri sono state 603. Lo riportano i dati del Ministero della Salute.

Gli attualmente positivi sono 523.553. I dimessi/guariti sono stati 25.015 e il totale è così salito a 1.806.932 (ieri sono stati 21.428). Scendono di 26 i posti in terapia intensiva rispetto a ieri (quando sono stati -57), per cui adesso sono 2.461. I ricoverati, invece, scendono di 230, per cui il totale ora è di 22.469. Ieri sono stati -242.

Sono, invece, 279.762 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore nel nostro Paese (ieri circa 254mila). Si tratta della somma tra tamponi molecolari e antigenici. Indice di positività al 4,8% (ieri 4,1%).