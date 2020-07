I dati del Ministero della Salute sul coronavirus in Italia

Cala il numero dei nuovi contagiati da coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati del ministero della Salute sono 129, a fronte dei 190 di ieri. Le nuove vittime sono invece 15, per un numero complessivo di 35.073 decessi. I casi totali salgono a 244.752. Gli attualmente positivi sono ora 12.248 (-156), i guariti 197.431 (+269). I tamponi effettuati sono stati 43.110, 18.857 in più rispetto alla rilevazione precedente.

Cresce lievemente il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: ad oggi sono 49, due persone in più di ieri. Quanto al numero dei ricoverati, sono 13 i posti occupati in meno rispetto a ieri per un totale di 732. In netto aumento, come detto, il numero dei tamponi effettuati: da ieri ne sono stati registrati 43.110.

Quanto ai dati territoriali, nelle ultime 24 ore, sono 15 le Regioni che hanno fatto registrare 6 o meno nuovi casi, di cui sei a quota zero. Si tratta di Basilicata (0); Molise (0); Valle D’Aosta (0); Calabria (0); Sardegna (0); Umbria (3); Provincia autonoma di Bolzano (1); Sicilia (2); Abruzzo (2); Friuli Venezia Giulia (2); Puglia (0); Provincia autonoma di Trento (2); Campania (6); Marche (2); e Lazio (6).