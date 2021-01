I dati del Ministero della Salute sul coronavirus in Italia

Aumentano, seppur lievemente, i contagi per il coronavirus in Italia: sono, infatti, 14.078 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, di più rispetto a ieri quando sono stati 13.571. Il totale dei casi è, quindi, salito a 2.428.221.

Ci sono state 521 vittime, portando così il totale dei decessi a 84.202. Ieri sono state 524. Lo riportano i dati del Ministero della Salute.

Gli attualmente positivi sono 516.568. I dimessi/guariti sono stati 20.519 e il totale è così salito a 1.827.451 (ieri sono stati 25.015). Scendono di 43 i posti in terapia intensiva rispetto a ieri (quando sono stati -26), per cui adesso sono 2.418. I ricoverati, invece, scendono di 467, per cui il totale ora è di 24.463. Ieri sono stati -230.

Sono, invece, 267.567 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore nel nostro Paese (ieri circa 279mila). Il totale è così salito a 30.166.765. Si tratta della somma tra tamponi molecolari e antigenici.