I dati del Ministero della Salute sul coronavirus in Italia

Aumentano, seppur lievemente, i contagi per il coronavirus in Italia: sono, infatti, 1.392 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, di più rispetto a ieri quando sono stati 1.350. Ci sono state 14 vittime, portando così il totale dei decessi a 35.738. Ieri sono state 17. Lo riportano i dati del Ministero della Salute.

Gli attualmente positivi sono 45.489 (+410). I dimessi/guariti sono stati 967 e il totale è così salito a 219.670. 7 posti in più in terapia intensiva rispetto a ieri (quando sono stati 10), per cui adesso sono 239. I ricoverati, invece, aumentano di 129 per cui il totale è di 2.604. Ieri sono stati 110. In 42.646 sono in isolamento domiciliare.

Il totale dei contagi in Italia dall’inizio dell’epidemia è di 300.897. Sono, invece, 87.303 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore nel nostro Paese.

Il Lazio oggi ha fatto segnare il suo record di sempre con 238 casi. Seguono Lombardia (182), Campania (156) e Veneto (119). Mentre segnalano vittime nelle 24 ore Lazio (4), Veneto (3), Lombardia (2) e una ciascuna Emilia Romagna, Piemonte, Liguria, Puglia e Sicilia.