I dati del Ministero della Salute sul coronavirus in Italia

Scendono, seppur lievemente, i contagi per il coronavirus in Italia: sono, infatti, 13.633 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, di più rispetto a ieri quando sono stati 14.078. Il totale dei casi è, quindi, salito a 2.441.854.

Ci sono state 472 vittime, portando così il totale dei decessi a 84.674. Ieri sono state 521. Lo riportano i dati del Ministero della Salute.

Gli attualmente positivi sono 502.053 (-14.515). I dimessi/guariti sono stati 27.676 e il totale è così salito a 1.855.127 (ieri sono stati 20.519). Scendono di 28 i posti in terapia intensiva rispetto a ieri (quando sono stati -43), per cui adesso sono 2.390. I ricoverati, invece, scendono di 382, per cui il totale ora è di 24.081. Ieri sono stati -467.

Sono, invece, 264.728 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore nel nostro Paese (ieri circa 267mila). Il totale è così salito a 30.431.493 . Si tratta della somma tra tamponi molecolari e antigenici. Il tasso di positività è al 5,1% (ieri era al 5,2%). 1.969 nuovi casi in Lombardia, 1.355 in Sicilia e 1.347 in Emilia Romagna.