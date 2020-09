I dati del Ministero della Salute sul coronavirus in Italia

Nuovo aumento più consistente rispetto a ieri per i contagi da coronavirus in Italia: sono, infatti, 1.640 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, di più rispetto a ieri quando sono stati 1.392. Crescono anche le vittime che oggi sono state 20, portando così il totale dei decessi a 35.758. Ieri sono state 14. Lo riportano i dati del Ministero della Salute.

Sono 46.114 gli attualmente positivi al Covid 19 in Italia, 625 in più rispetto a ieri. Il bollettino giornaliero del ministero della Salute conferma inoltre la crescita costante dei ricoverati nei reparti ordinari- oggi sono 2.604, 54 in più rispetto a martedì -, dei pazienti in terapia intensiva, cinque più di ieri per un totale di 244, e di quelli in isolamento domiciliare che ora sono 43.212, con un incremento di 566 nelle ultime 24 ore. E’ invece di 995 l’incremento in un giorno dei dimessi e guariti per un totale di 220.665.

Il totale dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale così a 302.537. In aumento anche l’incremento delle vittime: dalle 14 di martedì alle 20 di oggi per un totale di 35.758. In nessuna regione si registrano zero casi.

Fra le 20 vittime di oggi ci sono anche 3 decessi avvenuti in Sicilia dove, negli ultimi giorni, si è tornati a morire dopo un lungo periodo senza vittime. Preoccupa, nell’isola, la situazione del Palermitano che resta il territorio più colpito con 42 nuovi casi (9 di questi sono stati riscontrati all’interno della Missione Speranza e Carità di Biagio Conte e 1 è un migrante che si trova a Lampedusa)

I tamponi effettuati in24 nel Paese sono stati 103696 confermando il trend in crescita