I dati del Ministero della Salute sul coronavirus in Italia

Risalgono i nuovi casi di Covid-19 in Italia. Sono 275 oggi (contro i 252 di ieri) per un totale di 245.864 dall’inizio dell’epidemia. Alcuni dati regionali: Lombardia (da 53 a 79 nuovi casi), Emilia Romagna (49), Veneto (31), Campania (21). In Sicilia, dopo settimane con crescite a una cifra, sono stati registrati 13 nuovi contagi.

Soltanto due regioni, Valle d’Aosta e Umbria, segnalano zero contagi nelle 24 ore. Le vittime sono state 5 come ieri e il totale sale così a 35.102. Segnalano vittime Piemonte (2), Emilia Romagna (1), Veneto (1) e Lazio (1). Rallentano le guarigioni, solo 128 oggi contro le 350 di ieri (198.320 in tutto). Di conseguenza, ci sono 141 attuali positivi in più rispetto a ieri quando erano calati di 103. Il totale ora è di 12.442.

Quanto ai ricoveri, quelli in regime ordinario salgono di 18 unità, e sono adesso 731 totali, mentre le terapie intensive calano ancora, 5 in meno oggi, scendendo a 41 in tutto. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.670. Infine, numero di tamponi abbastanza in media, 51.671 oggi contro i 53.334 di ieri.