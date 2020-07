I dati del Ministero della Salute sul coronavirus in Italia

Diminuiscono i casi di coronavirus in Italia nelle ultime ore. Sono stati, infatti, riscontrati 168 nuovi casi, portando così il totale a 246.286 dall’inizio dellepidemia. Questo è quanto emerso dai dati aggiornati dal Ministero della Salute.

5 i decessi nelle utime 24 ore, come ieri. Il totale delle vittime in Italia sale così a 35.112. Per quanto riguarda i guariti, nell’ultimo giorno sono stati 147, portando il totale a 198.593. Aumentano di 16, quindi, gli attuali positivi, portando il totale a 12.581.