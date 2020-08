I dati del Ministero della Salute sul coronavirus in Italia

Aumentano i contagi per il coronavirus in Italia: sono 1.411 (contro i 1.367 di ieri) i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Sono 5 i morti, 8 in meno rispetto a ieri quando sono stati 13, portando così il totale a 35.463. I tamponi sono stati 94.024, secondo i dati del ministero della Salute.

Gli attualmente positivi sono 21.932. I dimessi/guariti sono stati 225 e il totale è così salito a 206.554. 74 ricoverati in più e così il totale sale a 1.198. Due posti in meno occupati in terapia intensiva, per cui adesso sono 67.

Il totale dei contagi in Italia dall’inizio dell’epidemia è di 263.949.

Come riportato da YouTrend, di seguito le medie mobili settimanali e la variazione rispetto alla settimana scorsa. Casi totali: 1119 casi in media al giorno (+564, +101,6% rispetto a 7 giorni fa). Decessi: 6 (-21, -77,8%). Dimessi e guariti: 267 (+15, +6%). Tamponi: 74.693 (+21.860, +41,4%).