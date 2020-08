I dati del Ministero della Salute sul coronavirus in Italia

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 159 nuovi casi positivi di Covid-19 in Italia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano sull’epidemia. I morti sono stati 12, per cui il totale dall’inizio dell’epidemia è di 35.156 vittime.

Cinque le Regioni dove non si è registrato nessun caso nell’ultimo giorno: Basilicata, Valle d’Aosta, Calabria, Friuli Venezia Giulia e Marche. Dei 159 nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Italia, 34 si sono registrati in Emilia Romagna, 25 in Lombardia, 22 in Veneto, 15 nel Lazio e 13 in Piemonte.

Gli attualmente positivi nel nostro Paese sono 12.474 (+18), mentre i ricoverati in terapia scendono di una unità: adesso sono 41. Sono, poi, 129 le persone guarite e dimesse dopo aver contratto il Covid-19 nelle ultime 24 ore, per un totale, dall’inizio dell’emergenza, di 200.589. I ricoverati con sintomi, invece, sono 734, 26 in più di ieri.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 24.036 tamponi. Un dato in forte diminuzione per via del week-end. Dall’inizio della pandemia nel nostro Paese sono stati 222.891 i casi di positività identificati grazie al sospetto diagnostico, mentre grazie alle attività di screening effettuate, ne sono stati scoperti 25.338.