I dati del Ministero della Salute sul coronavirus in Italia

Leggera ripresa dei nuovi contagiati dal coronavirus a quota 190 (più 31 rispetto a ieri), dei quali circa la metà registrati in Lombardia ed Emilia Romagna e 5 vittime, in diminuzione rispetto ai 12 di ieri (35.171 il totale).

È quanto emerge dal bollettino odierno pubblicato dal ministero della Salute che registra anche una lieve risalita degli attualmente contagiati a 12.482 (+8).

Si registra anche un aumento di 27 pazienti ricoverati con sintomi (761 il totale) mentre restano stabili a 41 i ricoveri in terapia intensiva. Scendo di 19 unità i pazienti in isolamento domiciliare (11.680). I guariti o dimessi nelle ultime 24 ore sono stati 177 per un totale di 200.766.

Tre le regioni senza nuovi casi: Valle d’Aosta, Molise e Basilicata.