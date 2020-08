I dati del Ministero della Salute sul coronavirus in Italia

Salgono i contagi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Secondo i dati del ministero della Salute si sono registrati 384 nuovi casi (ieri erano stati 190), per un totale di 248.803.

Le vittime in un giorno sono, invece, 10, il doppio di ieri. Il totale dei morti dall’inizio dell’emergenza è di 35.181. Solo una Regione senza nuovi casi, la Valle d’Aosta. Tamponi in aumento: 56.451.

764 i pazienti ricoverati con sintomi negli ospedali italiani, 41 sono in terapia intensiva mentre 11.841 persone sono in isolamento domiciliare. Complessivamente sono attualmente positive in Italia, 12.646 persone.

Dei 384 nuovi casi di positività, 138 si sono registrati in Lombardia (ieri erano 44), 47 in Emilia Romagna, 41 in Veneto, 23 in Puglia.