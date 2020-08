I dati del Ministero della Salute sul coronavirus in Italia

Salgono ancora i contagi per coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, si sono registrati 402 nuovi casi, 6 in più rispetto a ieri ieri, che fanno salire così il totale a 249.204.

In calo, invece, il numero delle vittime: 6 in un giorno a fronte delle 10 registrate mercoledì. Cinque morti in Lombardia e uno in Piemonte. Complessivamente, le vittime dall’inizio dell’epidemia sono 35.187. I dimessi/guariti sono stati 347, portando così il totale a 201.323.

Ci sono poi 762 pazienti ricoverati con sintomi negli ospedali italiani, 42 sono in terapia intensiva mentre 11.890 persone sono in isolamento domiciliare. Complessivamente sono attualmente positive in Italia, 12.694 persone.

Le Regioni di oggi che non hanno fatto registrare nuovi casi sono state Basilicata e Molise.