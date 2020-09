Covid19 in Italia, 1108 nuovi casi e 12 morti nelle ultime 24 ore (I DATI)

Il difficile ritorno a scuola, i sindacati in pressing “Necessario potenziamento organico e classi ridotte”

La Flc Cgil Palermo interviene in risposta alla nota della direzione dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia sulle assegnazioni provvisorie di docenti. E sollecita “azioni diventate ormai necessarie, non solo per far fronte all’attuale emergenza”, come il potenziamento de..